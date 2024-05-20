Прикордонники знищили позиції російських окупантів на Сіверському напрямку

Українські військовослужбовці вдарили по позиціях російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгена Пікуса.



«Знищення живої сили та позицій противника на Сіверському напрямку. Десятки точних скидів по окупантах», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у цій операції брали участь прикордонники з бригади «Помста».





Раніше ми писали, що голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що на фронті росіяни зосередили атакувальні зусилля біля села Стельмахівка на Куп'янському напрямку та поблизу селища Білогорівка на Сіверському напрямку.