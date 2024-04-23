У РФ затримали заступника Шойгу: підозрюють у хабарництві

Тимур Іванов. Фото: відкриті джерела

Заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.



У повідомленні комітету не наводяться подробиці справи.



Російська агенція ТАСС із посиланням на правоохоронні органи пише, що слідство вимагатиме арешту Іванова.



Спікер лідера Кремля Дмитро Пєсков повідомляє, що Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.



Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року.



Після повномасштабного вторгнення в Україну Іванов відповідав за проєкт відновлення окупованого Маріуполя. Також він опікувався будівництвом водоводу з річки Дон на окупований Донбас.