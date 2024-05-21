Динаміка постачання бронетехніки від західних парнерів для України залишається дуже повільною — аналітик

До України з великою затримкою поставляється бронетехніка від західних партнерів. Про це повідомив в ефірі «Еспресо» аналітик Defense Express Сергій Згурець.



«У будь-якому разі динаміка з постачанням бронетехніки для потреб ЗСУ є доволі повільною. Хоча окремі країни залишаються лідерами щодо забезпечення ЗСУ важкою бронетехнікою. Зокрема, Нідерланди нині залишаться одними з головних постачальників танків Leopard для потреб ЗСУ. Вчора в Іспанії оголосили про постачання 10 танків Leopard, про які оголосили ще наприкінці минулого року», — зазначив він.



За словами аналітика, на передовій якіснішими є американські БМП Bradley, ніж танки Leopard.



«Нам залишається більше сподіватися на США. Зокрема, щодо постачання Україні БМП Bradley. Саме Bradley дають більше результату, ніж Leopard на полі бою», — резюмував Згурець.



Раніше ми писали, що представники силових та оборонних відомств США вважають, що Україна не застосовувала американську зброю для ударів по території Росії. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун висловив упевненість, що українські сили не застосовували далекобійні ракети ATACMS на території РФ.