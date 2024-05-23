Просування окупантів біля Часового Яру. Фото: карта DeepState

Російські окупанти просунулися біля міста Часів Яр Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також армія РФ просунулась у місті Красногорівка та селі Кліщіївка на Донеччині.

Напередодні Міноборони РФ заявило про нібито повне захоплення Кліщіївки. Однак українські військові аналітики цю інформацію спростовують. Бої за село під Бахмутом тривають.

Нагадаємо, що у ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ у самому місті Часів Яр.

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування російських військ у Часовому Яру. На карті проєкту було позначено невелике просування росіян на околиці міста в мікрорайоні «Канал».