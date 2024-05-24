Російські війська 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Донецької ОВ Вадим Філашкін.



Покровський район. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Костянтинівка і Зоряне. У Курахівській громаді пошкоджено 4 будинки і промзону в Курахівці, будинок і адмінбудівлю в Гострому; 2 керовані авіабомби ворог скинув на Курахове.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт, обстріляні околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Торецьку поранені 2 людини, пошкоджені 10 багатоповерхівок і 3 адмінбудівлі. У Нью-Йорку пошкоджено 33 приватні будинки. У Сіверську пошкоджені 3 будинки і 2 нежитлові будівлі.



Раніше ми писали, що за 23 травня росіяни поранили 2 жителів у Донецькій області — у місті Торецьк.