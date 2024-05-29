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Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 1 мільярд євро

29 травня 2024, 12:55

Швеція анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на понад 1 мільярд євро

Уряд Швеції представив новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість перевищує 13 мільярдів шведських крон (понад 1 мільярд євро). До речі, цей пакет допомоги є найбільшим на сьогодні. Про це повідомили у пресслужбі шведського уряду.

«Сьогодні, 29 травня, уряд представляє 16-й і найбільший пакет військової підтримки Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Швеція надасть Україні абсолютно нового потенціалу для зміцнення її колективної протиповітряної оборони», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Швеція передасть Україні, зокрема літак повітряного спостереження та контролю (ASC 890), увесь свій запас гусеничних бронетранспортерів (PBV 302), а також артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Крім того, для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України до пакета підтримки також увійде вдосконалена ракета середньої дальності класу «повітря-повітря» (RB 99-AMRAAM), яка може використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО. Ракети будуть перепроєктовані для застосування у наземних зенітних системах.

Шведський уряд заявив, що українські польові підрозділи зазнають нестачі артилерійських боєприпасів. До пакета увійдуть 155-міліметрові артилерійські снаряди, щоб підвищити можливості України у боротьбі з російськими підрозділами у глибині поля бою. Також Швеція безоплатно передасть увесь свій парк PBV 302 із запасними частинами, обладнанням для технічного обслуговування та боєприпасами.

Раніше ми писали, що Бельгія анонсувала передачу Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року, перший літак має бути поставлений до кінця року. Така підтримка потрібна, щоб зупинити Володимира Путіна.

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