Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине на более 1 миллиард евро

Правительство Швеции представило новый пакет военной помощи Украине. Его стоимость превышает 13 миллиардов шведских крон (более 1 миллиарда евро), к слову, он является самым большим на сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



«Сегодня, 29 мая, правительство представляет 16-й и самый большой пакет военной поддержки Украине с момента начала полномасштабного вторжения России. Швеция предоставит Украине совершенно новый потенциал для укрепления ее коллективной противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.



Как отмечается, Швеция передаст Украине, в частности, самолет воздушного наблюдения и контроля (ASC 890), весь свой запас гусеничных бронетранспортеров (PBV 302), а также артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.



Кроме того, для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины в пакет поддержки также войдет усовершенствованная ракета средней дальности класса «воздух-воздух» (RB 99-AMRAAM), которая может использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО. Ракеты будут перепроектированы для использования в наземных зенитных системах.



Шведское правительство заявило, что украинские полевые подразделения испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов. В пакет войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, чтобы повысить возможности Украины в борьбе с российскими подразделениями в глубине поля боя. Также Швеция безвозмездно передаст весь свой парк PBV 302, включая запасные части, оборудование для технического обслуживания и боеприпасы.



Ранее мы писали, что Бельгия анонсировала передачу Украине 30 истребителей F-16 к 2028 году, первый самолет должен быть поставлен «к концу года». Такая поддержка необходима, чтобы остановить Владимира Путина.