У Луганську двоє російських окупантів викрали і вбили 23-річну дівчину

У суді російського міста Ростов-на-Дону слухається кримінальна справа стосовно командира взводу ВДВ старшого лейтенанта Айдина Жамідулова та його підлеглого рядового Олексія Дорожкіна. За версією прокурора, чоловіки викрали та вбили 23-річну дівчину з тимчасово окупованої Луганської області. Про це повідомляє російське видання «Коммерсант».



Звинувачений Айдин Айдин Жамідулов у січні 2022 року уклав контракт з Міністерством оборони РФ. У нього є дружина та двоє дітей. Щодо другого підозрюваного, то Олексій Дорожкін був мобілізований у січні 2023 року.



Згідно з версією слідства, 13 січня 2023 року Айдин Жамідулов спільно з іншими військовими, зокрема Олексієм Дорожкіним, перебували у кафе Луганська «Райдуга». Трохи пізніше до закладу прийшла місцева жителька Валентина Давронова, з якою Айдин Жамідулов раніше перебував в інтимних стосунках. Між ними стався конфлікт, чоловік боявся, що Валентина повідомить про їхній зв'язок його дружині.



Згодом Жамідулов та Дорожкін посадили Давронову до кузова «КамАЗу» і зв'язали їй руки скотчем. Щоб якось виправдати себе перед іншими військовими, Айдин Жамідулов розповів, що Валентина Давронова служила в українській армії з 2018 по 2021 рік і на її тілі є татуювання з українською символікою. Також він заявив, що дівчина нібито займається розвідкою на користь ЗСУ.



У солдатській лазні Валентині завдали близько двох десятків ударів ножем у різні частини тіла, а Дорожкін убив жертву ударом ножа у ділянку серця. Тіло дівчини вивезли за межі частини та підірвали трьома гранатами, щоб унеможливити її впізнання та приховати сліди злочину.



Проте вбивство вдалося розкрити буквально по гарячих слідах, фігурантів затримали та заарештували. Військовий суд розглядатиме цю справу влітку цього року.



Раніше ми писали, що російські окупанти засудили чотирьох українських військовослужбовців за звинуваченням у замаху на вбивство двох мирних громадян у Маріуполі.