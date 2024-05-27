РФ розгорнула масштабну інформаційну кампанію до річниці початку боїв за Донецький аеропорт. Що відомо

Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію до 10-ї річниці початку боїв за Донецький аеропорт, намагаючись перекласти відповідальність за розв'язання війни на Україну. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У межах цієї кампанії пропаганда РФ активно висвітлює меморіальні заходи на тимчасово окупованих територіях та поширює заяви російських політиків та кремлівських ставлеників на захоплених територіях до річниці першого масштабного бою за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року.

Цей бій російська пропаганда репрезентує як «агресивний напад України на Донбас». Хоча саме Росія 2014 року розпочала гібридну воєнну агресію проти української держави. На час початку бойових дій на сході вже було окуповано український Крим, а переважну більшість так званих «ополченців Донбасу» насправді складали росіяни, зокрема військові та співробітники спецслужб.

Нагадаємо, що на захопленому Донбасі окупанти заборонили носити форму «поліцейським» у вільний від чергування час.