Україна повернула п'ятьох вихованців інтернату, яких депортувала РФ

Ще п'ятеро депортованих дітей-сиріт було повернуто на територію України. Команда Save Ukraine повернула п'ятьох вихованців Новопетровського інтернату Миколаївської області.



«Діти виживали цілих 3 місяці на самій лінії фронту, ховалися від бомб і ракет у підвалі без їжі та води, а потім ще й пережили жахи депортації. У середині липня 2022 року їх під дулами автоматів викрали росіяни та перемістили на окуповану територію», — повідомив засновник організації Save Ukraine Микола Кулеба.



Дітей утримували у Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації. Дітям забороняли спілкуватися із рідними, погрожували. У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх до Криму, а потім до Анапи Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати та вивезти на безпечнішу територію, до Грузії.