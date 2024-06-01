Удар РФ припав по 5 областях: у якому стані зараз енергосистема України

У ніч на суботу, 1 червня, російські війська атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики України.



Починаючи з середини березня, це вже шоста масова атака на енергооб'єкти країни.



Міненерго попередило, що через цю атаку обсяги обмежень електропостачання, які прогнозувалися з 18:00 до 23:00 суботи, можуть змінюватися.



Загалом в енергосистемі минулої доби потреби в електриці покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою у вечірні години з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини.



Також у певний час Україна для балансування енергосистеми передавала надлишки електроенергії енергосистемі Польщі, а протягом години застосовувалися обмеження для об'єктів ВДЕ у західному та південно-західному регіонах.



На цю добу прогнозується рекордний імпорт електроенергії — 26 946 МВт-год, що майже вдвічі більше за вчорашній показник. Експорту не буде.