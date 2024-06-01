Головне за день: Саміт миру для України. Від обстрілів РФ постраждали 60 людей

Політика



15–16 червня у швейцарському місті Бюргеншток відбудеться Глобальний саміт миру. Очікується, що до обговорення приєднається понад 100 країн. Окрім Росії, її на саміт не запросили. Ключова тема — українська формула миру та шляхи врегулювання війни, яку розв'язала РФ. Які очікування покладає на подію Київ та як до ініціативи ставляться союзники України, що відомо про участь у саміті Китаю та країн глобального півдня – в огляді «Новин Донбасу».



Бойові дії



За добу російська армія завдала близько 600 обстрілів по території України. Внаслідок цього постраждали понад 60 мирних жителів, серед них діти. Росармія била по енергетичним та цивільним об'єктам. У компанії ДТЕК не вказали, про які регіони йдеться. Наголошується, що серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.



У Слов'янську Донецької області вдень пролунало близько 4 вибухів. Як повідомив мер міста Вадим Лях, обстріляли промзону мікрорайону Машмет, жертв і руйнувань немає.



Збройні сили РФ скинули дві авіабомби на Мирноград Донецької області. Вони обстріляли дитячий садок. Внаслідок цього постраждали п'ять мирних жителів.



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