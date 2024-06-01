Главное за день: Саммит мира для Украины. От обстрелов РФ пострадали 60 человек

Политика



15–16 июня в швейцарском городе Бюргеншток состоится Глобальный саммит мира. Ожидается, что к обсуждению присоединится более 100 стран. Кроме России — ее на саммит не пригласили. Ключевая тема — украинская формула мира и пути урегулирования войны, которую развязала РФ. Какие ожидания возлагает на событие Киев и как к инициативе относятся союзники Украины, что известно об участии в саммите Китая и стран глобального Юга — в обзоре «Новостей Донбасса».



Боевые действия



За сутки российская армия нанесла около 600 обстрелов по территории Украины. В результате пострадали более 60 мирных жителей, среди них дети. Росармия была по энергетическим и гражданским объектам. В компании ДТЭК не указали, о каких регионах идет речь. Отмечается, что серьезно повреждено оборудование. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.



В Славянске Донецкой области днем прогремело около 4 взрывов. Как сообщил глава города Вадим Лях, обстрелу подверглась промзона микрорайона Машмет, жертв и разрушений нет.



Вооруженные силы РФ сбросили две управляемые авиабомбы на Мирноград Донецкой области. Они обстреляли детский сад. В результате пострадали пять мирных жителей.



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