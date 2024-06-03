Знущання з українських військовополонених на Харківщині: прокуратура відкрила провадження

Нещодавно в мережі з'явилося відео, як російські військові жорстоко поводяться з українськими військовополоненими на Харківському напрямку. Обласна прокуратура відкрила досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



«На відео видно, як російські військові завдають українським бійцям тілесних ушкоджень, а також імітують страту шляхом пострілу з автоматичної зброї біля голови одного з військовополонених. Крім того, на відеоролику окупанти застосовують до українських оборонців психологічний тиск, змушуючи співати гімн СРСР», — йдеться у повідомленні.





У відомстві нагадали, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.



Наразі вживаються заходи, спрямовані на встановлення постраждалих та військовослужбовців ЗС РФ.



Раніше омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що у мережі з'явилося відео знущань російських військових над українськими військовополоненими . Нові факти знущань було зафіксовано на Харківському напрямку, де росіяни намагаються вести наступальні дії. Лубинець нагадаємо, що це є порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права.





