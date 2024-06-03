У Бєлгородській області атакували місце дислокації ЗС РФ: загинув чиновник та поранені військові

Вранці 2 червня у Бєлгородській області атакували місце дислокації російських військовослужбовців, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA

Згоріло кілька одиниць військової техніки РФ. Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі заступника голови адміністрації Корочанського району – секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, а також поранення голови району Миколи Нестерова, голови Меліхівського сільського поселення Андрія Веденіна та голови Шляховського сільського поселення. Також поранення отримали троє військовослужбовців РФ.

Нагадаємо, що 31 травня у захопленому Маріуполі українські партизани підпалили автомобіль окупантів.