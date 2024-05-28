СБУ повідомила про підозру голові російського ЦМРБанку Ареф'єву, який запроваджує «рубльову зону» на окупованому Донбасі

Глава російського ЦМРБанку Руслан Ареф'єв. Фото: СБУ

СБУ зібрала доказову базу на Руслана Ареф'єва – голову правління російського ЦМРБанку, який фінансує війну РФ проти України. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

За вказівкою Кремля та Центрального банку Росії фігурант запроваджує так звану «рубльову зону» у тимчасово захоплених регіонах України. Для цього Ареф'єв за підтримки місцевих голів окупаційних адміністрацій відкрив понад 200 відділень російського банку у Криму, Донецьку та Луганську. Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 філій окупаційної фінансової установи.

Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов. Таким чином, агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях у російських рублях.

Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, що воюють проти Сил оборони України. Найбільше це стосується виплати зарплат окупантам та покриття витрат на їх розквартирування.

Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведено всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій Росії.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф'єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (навмисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Продовжуються комплексні заходи щодо притягнення Руслана Ареф'єва до відповідальності.

Нагадаємо, що «начальницю відділу освіти ЛНР», яка брала участь у заходах на підтримку Росії, засудили до 10 років.