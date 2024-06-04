В окупованих Луганську, Донецьку та Маріуполі з'являться відділення російського банку ВТБ

Відділення ВТБ в окупованому Луганську готують до відкриття у липні. Фото: соцмережі

У тимчасово окупованих містах України з’являться відділення підсанкційного російського банку ВТБ. Зокрема, у липні два відділення відкриють у Луганську, а до кінця року планують відкрити у Маріуполі та Донецьку. Про це розповів президент-голова правління банку ВТБ Андрій Костін.



«Вже приймаємо на роботу персонал, розпочали обслуговування клієнтів у місцевому МФЦ (російський центр надання адмінпослуг — ред.), а з липня запропонуємо повноцінний набір фінансових продуктів та сервісів ВТБ, у тому числі по зарплатним проєктам, спочатку у Луганську, а потім у Донецьку та Маріуполі», — зазначив він.

Банкомат ВТБ у центрі надання адмінпослуг в окупованому Луганську. Фото: соцмережі

За його словами, офіси обслуговуватимуть роздрібних клієнтів, а також представників малого та середнього бізнесу.



До слова, ВТБ перебуває під санкціями України та іноземних держав.



Раніше ми писали, що в окупованому Луганську з'явилися банкомати російських банків Сбербанк та ВТБ.