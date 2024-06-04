У Маріуполі на пляж винесло мертвого дельфіна Мерія звинуватила РФ у забрудненні моря

На пляж в окупованому Маріуполі винесло мертвого дельфіна. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

У мерії вважають, що це наслідки знищення росіянами природної екосистеми Азовського моря та його забруднення.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі угруповання «ДНР» заборонило купатися у всіх водоймах, зокрема в Азовському морі.

Пізніше у мерії Маріуполя розповіли, що захоплене місто заливає каналізаційними відходами. Саме через забруднення Азовського моря та інших водойм окупанти заборонили мешканцям купатися.