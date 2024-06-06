Армія РФ скинула авіабомбу на будинок в селі Бересток: загинув чоловік, є постраждалі, серед них — дитина

Російські військові в середу ввечері, 5 червня, вдарили по селу Бересток Донецької області за допомогою авіаційної бомби «УМПБ Д-30 СН». Внаслідок атак загинув один місцевий, також троє людей отримали поранення, серед них — дитина. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



«Снаряд поцілив по приватному будинку. Під завалами домоволодіння від отриманих травм, несумісних з життям, загинув 35-річний чоловік», — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що вся родина загиблого зазнала тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема, 61-річна мати, дружина та 3-річний син.



Крім того, 5 червня, приблизно о 22:10, російські війська обстріляли двома авіабомбами УМПБ Д-30СН місто Селидове Донецької області.



Раніше ми писали, що за 5 червня росіяни вбили чотирьох мешканців Донецької області.