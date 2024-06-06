Армия РФ скинула авиабомбу на дом в селе Бересток: погиб мужчина, есть пострадавшие, сред них — ребенок

Российские военные в среду вечером, 5 июня, ударили по селу Бересток Донецкой области с помощью авиационной бомбы «УМПБ Д-30 СН». В результате атак погиб один местный, также трое людей получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



«Снаряд попал по частному дому. Под завалами домовладения от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб 35-летний мужчина», — говорится в сообщении.



В прокуратуре отметили, что вся семья погибшего получила телесные повреждения различной степени тяжести, в частности, 61-летняя мать, жена и 3-летний сын.



Кроме того, 5 июня, примерно в 22:10, российские войска обстреляли двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН город Селидово Донецкой области.



Ранее мы писали, что за 5 июня россияне убили четырех жителей Донецкой области.