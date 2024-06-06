У Москві невідомий з автомата відкрив стрілянину посеред вулиці: є загиблий

Вбитий чоловік в результаті стрілянини в Москві. Фото: прокуратура Москви

6 червня невідомий відкрив стрілянину з автомата на вулиці Олексія Свиридова у Москві. Про це повідомили у прокремлівському Telegram-каналі «Baza».

За попередніми даними, одна людина вбита. Російські силовики оточили місце події. На місці працює поліція, приїхали кілька машин «швидкої».

«Невідомий, який відкрив стрілянину в районі Філі-Давидково, був одягнений у все чорне. Чорні штани, куртка та кепка. Після поранення чоловік намагався втекти. Однак упав на узбіччі, після чого стрілок добив його пострілами в голову. Невідомого з автоматом також помітили перехожі, які опинилися поряд із місцем пригоди. Після перших пострілів перелякані люди розбіглися, деякі змогли сховатися у найближчому під'їзді. Убитий у Філі-Давидково – 34-річний колишній скейтер Костянтин Балішанський. У 2006 році Балішанський став першим скейтером у команді NikeSB Росія», – зазначили у Telegram-каналі.

За даними поліції РФ, розглядається версія замовного вбивства. У районі події ввели план «Перехоплення». Стрілка поки що не затримали.

Як пише ще один прокремлівський Telegram-канал «Mash», вбивство сталося поряд з будівельним майданчиком естакади через Рубльовське шосе.

«Вбивця вистрілив щонайменше чотири рази, після зробив контрольний впритул. Стрілок убив чоловіка, попередньо, з АКС-74У. Зброю вбивця забрав із собою. Він зник у лісі в районі Очаково-Матвіївське», – наголосили у пабліку.

Також з'явилися кадри, на яких можна побачити, що стрілок переслідував чоловіка у дворах та зумів наздогнати жертву біля будмайданчика.

У пресслужбах прокуратури Москви та Слідчого комітету Москви підтвердили стрілянину та виявлення тіла чоловіка 1989 року народження з вогнепальними пораненнями.

Нагадаємо, що у Москві чемпіона світу з тайського боксу з Маріуполя оштрафували за пост«Слава Україні».