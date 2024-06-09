У Міноборони повідомили, скільки жінок служать у ЗСУ

У складі Збройних сил України понад 67 тисяч жінок. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у програмі Small Talk.



«Зараз у нас у Збройних силах понад 67 тисяч жінок, з яких 19 тисяч — це співробітниці ЗСУ, решта — це військовослужбовці», — заявила вона.



За словами Калмикової, українські жінки найчастіше обирають професії, які не вважаються «жіночими» за замовчуванням. Зокрема, вони хочуть стріляти, керувати артилерійськими установками, дронами тощо.



Крім того, заступниця міністра додала, що після початку війни на Донбасі кількість жінок-військовослужбовиць почала зростати, а вже після початку повномасштабної війни цифра ставала дедалі більшою.



Раніше ми писали, що взимку 2024 року жінки-військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів, виготовлених з урахуванням жіночих антропометричних параметрів.