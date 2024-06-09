В Минобороны рассказали, сколько женщин служат в ВСУ

В составе Вооруженных сил Украины служат более 67 тысяч женщин. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в программе Small Talk.



«Сейчас у нас в Вооруженных силах более 67 000 женщин, из которых 19 000 — это сотрудницы ВСУ, все остальные — это военнослужащие», — заявила она.



По словам Калмыковой, украинские женщины зачастую выбирают профессии, которые не считаются «женскими» по умолчанию. В частности, они хотят стрелять, управлять артиллерийскими установками, дронами и тому подобное.



Кроме того, заместительница министра добавила, что после начала войны на Донбассе количество женщин-военнослужащих начало расти, а уже после начала полномасштабной войны цифра становилась все больше.



Ранее мы писали, что зимой 2024 года женщины-военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, изготовленных с учетом женских антропометрических параметров.