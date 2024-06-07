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Безпілотники вночі атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: вона забезпечує окупований Крим

07 червня 2024, 16:58

Безпілотники вночі атакували електропідстанцію у Краснодарському краї РФ: вона забезпечує окупований Крим

«Прильоти» по електропідстанції в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео «Прильоти» по електропідстанції в Краснодарському краї РФ. Фото: кадр із відео

Вночі 7 червня п'ять безпілотників вдарили по території електропідстанції у хуторі Білий у Краснодарському краї РФ. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA із посиланням на джерела.

Ця електропідстанція входить до складу так званого «енергомосту на Крим». Саме вона забезпечує окупований півострів. Внаслідок атаки пошкоджено трансформатор, виникла невелика пожежа.

У Міноборони РФ повідомили, що нібито «у ніч із 6 на 7 червня над Краснодарським краєм збили шість БПЛА».

Підстанцію у хуторі Білий вже атакували в ніч із 30 на 31 травня. Об'єкт отримав пошкодження, але продовжив свою роботу.

Нагадаємо, що вночі 7 червня дрони атакували військову частину РФ в окупованому Криму, внаслідок чого пошкоджені дві РЛС.

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