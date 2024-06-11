ЄС ще на рік продовжив тимчасовий захист для українців

Європейська комісія продовжила тимчасовий захист для українців ще на один рік, з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року. Про це повідомили у пресслужбі.



«Враховуючи атаки Росії на цивільну та критичну інфраструктуру, що продовжуються, по всій Україні, безпечні та міцні умови для повернення людей в Україну на даний час відсутні. Тому Комісія вважає, що причини для тимчасового захисту зберігаються і що її слід продовжити ще на один рік як необхідну та адекватну відповідь на поточну ситуацію», — йдеться у повідомленні.

У відомстві уточнили, що майже 4,2 мільйона українців користуються тимчасовим захистом у державах-членах ЄС.



Зазначається, що директива про тимчасовий захист надає негайний захист та доступ до прав у ЄС, зокрема, право на проживання, доступ до ринку праці, житло, соціальне забезпечення, медичну та іншу допомогу.



Як українські біженці влаштувалися в Європі після початку повномасштабної війни — далі у статті «Навіть страшно подумати, що все може залишитись, як є».

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