ЗСУ ракетами HIMARS вдарили по складу боєприпасів у Бєлгородській області: знищено БК та техніку росіян

В обід 9 червня було завдано ракетного удару по господарських приміщеннях у селі Центральне Бєлгородської області РФ. Про це повідомив Telegram-канал «Досьє Шпигуна».

Село Центральне знаходиться за 30 км від кордону із Сумською областю. Уражені будівлі використовувалися як склади зберігання інженерного обладнання та боєприпасів угруповання військ «Північ» ЗС РФ. Удар нанесений із застосуванням двох ракет РСЗВ HIMARS.

Внаслідок удару:

вантажні автомобілі «Урал-4320» – 5 одиниць знищено, ще 2 – пошкоджено;

БТР-82АМ - 1 одиниця знищена.

Кількість втрат інженерних боєприпасів внаслідок ракетного удару та вторинної детонації становить приблизно 5000 одиниць. В основному це ТМ-62, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, тротилові шашки й таке інше.

За даними каналу, про втрати серед особового складу окупантів не уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 10 червня ЗСУ атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму, внаслідок чого уражені системи С-300/С-400.