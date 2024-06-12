Удар по командному пункту ЗС РФ у Бєлгородській області: стало відомо про жертви серед російських військових

Зруйнований командний пункт 6-ї загальновійськової армії ЗС РФ у Бєлгородській області. Фото: соцмережі

Щонайменше троє російських військовослужбовців загинули внаслідок удару по командному пункту 6-ї загальновійськової армії ЗС РФ на території бази відпочинку «Нежеголь» у місті Шебекіно Бєлгородської області. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Цю базу відпочинку, що належить Бєлгородському державному університету, росіяни використовували як військовий об'єкт.

Удару по базі завдали 9 червня в районі 10:00. Ймовірно, удар наносився за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. У момент атаки на базі знаходилися щонайменше 15 військовослужбовців РФ, двох із них одразу ж врятували з-під завалів. Відомо про знаходження трьох тіл окупантів.

Нагадаємо, що уражений командний пункт виконував управління російськими підрозділами, які беруть участь у наступальній операції на місто Вовчанськ Харківської області.