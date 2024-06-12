У Луганській ОВА відповіли, скільки жителів залишаються у підконтрольних Україні селах

У прифронтових деокупованих селах на Луганщині залишаються ще 50 громадян. Російські окупанти лише вчора, 11 червня, активно застосовували авіацію, гатили вкотре по Невському і Білогорівці. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За уточненою інформацією, росіяни чотирма керованими авіаційними бомбами вдарили по Невському, ще шістьма — по Білогорівці.



Крім того, Невське загарбники обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також є влучання у Стельмахівці, Куземівці та Макіївці.



Лисогор додав, що армія РФ атакувала поблизу Невського, Греківки та у Серебрянському лісі.



На Куп'янському та Лиманському напрямках російська армія втратила 203 військових пораненими та вбитими, ще кілька загарбників здалися в полон. Пошкоджені чотири гармати та чотири автомобілі.



Раніше ми писали, що 9 червня окупаційна армія РФ атакувала Новоєгорівку та Серебрянський ліс Луганської області авіаційними бомбами.