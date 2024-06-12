Угорщина не братиме участі у рішеннях НАТО, які стосуватимуться питань України. Водночас не блокуватиме їх. Про це повідомив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, – передає Інтерфакс-Україна.
Лідери про це домовилися під час пресконференції, яка відбулася після двосторонньої зустрічі.
«На саміті я очікую, що союзники схвалять провідну роль НАТО у координації та наданні допомоги у сфері безпеки та навчання для України. Прем'єр-міністр Орбан чітко сказав, що Угорщина не братиме участі у цих зусиллях НАТО, і я прийняв цю позицію», — зазначив Столтенберг.
За його словами, було зазначено, що Угорщина не братиме участі у підтримці України з боку НАТО. Крім того, він «радий, що ми знайшли шлях уперед, який дозволить союзникам НАТО схвалити (рішення щодо України), але й прийняти позицію щодо того, що Угорщина не братиме в них участі».
Раніше ми писали, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву використовувати її для поразки військових об'єктів на території Росії.
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