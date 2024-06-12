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ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетних дивізіонах РФ у Криму: знищені радари ППО

12 червня 2024, 14:06

ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетних дивізіонах РФ у Криму: знищені радари ППО

Вночі 12 червня українські війська знову атакували російські зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Цього разу ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетному дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також по двох зенітно-ракетних дивізіонах С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя.

Підтверджене влучання по цілях. Зокрема, знищені два радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радара інформація уточнюється. Крім того, зафіксована подальшу детонацію боєкомплектів в усіх трьох районах розміщення зенітно-ракетних дивізіонів Росії.

Нагадаємо, що вночі 10 червня ЗСУ також атакували зенітно-ракетні дивізіони РФ в окупованому Криму, внаслідок чого  уражені системи С-300/С-400.

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