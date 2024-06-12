У російському банку даних ЗМІ знайшли 4 українських дітей, зниклих на початку повномасштабного вторгнення

Британська газета Financial Times ідентифікувала чотирьох дітей, яких вивезли з України до Росії в перші місяці повномасштабного вторгнення.



Журналісти виявили дітей віком від 8-ми до 15-ти років у російському банку даних дітей-сиріт для усиновлення. В анкеті однієї дитини з ідентифікованих зазначені інші ім'я та вік. Ще одній приписали російськомовну версію українського імені. Українське походження не згадується у жодному випадку.



Дітей вивезли до Росії з окупованих регіонів на півдні та сході України, розлучивши з опікунами та родичами. Наразі троє дітей перебувають у Тульській та Оренбурзькій областях, ще одну дитину вивезли до окупованого Криму.



Один із них його українські родичі вже намагаються повернути додому. Від більш докладних коментарів рідні викрадених дітей відмовилися через побоювання, що це завадить їхньому поверненню до родин.

Наприкінці грудня 2022 року «Новини Донбасу» писали, що Росія вже депортувала з тимчасово окупованих територій України понад 50 тисяч дітей.



Раніше, 17 березня 2023 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової за воєнний злочин — незаконну депортацію дітей України та незаконне переміщення їх з тимчасово окупованих територій на Росію.



Уповноважена з прав дитини Дар'я Герасимчук повідомила, що російські чиновники забрали дітей у батьків, які відмовилися співпрацювати з окупаційною владою.



Вона також заявила, що 13 тисяч дітей набули статусу сиріт або статусу позбавлених батьківського піклування, з початку широкомасштабного вторгнення.