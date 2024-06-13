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Американці допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів росіян

13 червня 2024, 08:01

Американці допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів росіян

США допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а також зробити її відповідною до європейських стандартів. Про це заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю «Голосу Америки».

Раніше спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер заявив про виділення 824 млн доларів на допомогу енергетичному сектору нашої країни.

За словами Паєтта, з цієї суми 500 млн — це нові гроші, а 324 млн — кошти, які вже схвалив Конгрес. Зараз США перепрофілювали їх, щоб зосередитися на пріоритетній короткостроковій реконструкції енергетичної мережі, яка зазнала цілеспрямованих нападів Росії протягом останніх тижнів.

Щодо пріоритетів американської допомоги Україні, Паєт розповів, що вони полягають у підтримці всього сектора та одночасно в його реформі, коли на додачу до реконструкції старих виробничих потужностей мають з'явитися нові екологічні джерела енергії, що призведе до більшої стійкості української енергетичної системи.

Він зазначив, що дії США скеровані на пріоритети українського уряду.

«Ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована через атаки Росії з 22 березня. Ми також намагаємось прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше акумуляторів, що зберігають її. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему децентралізованою, тому за своєю суттю є більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку виконує уряд», — додав помічник держсекретаря США.

Паєтт зазначив, що найголовнішим завданням залишається захист української енергетичної інфраструктури.

«Звісно, ми допомагаємо великою кількістю протиповітряної оборони, тому що це також вимога номер один», - зазначив він.

За словами помічника держсекретаря США, для партнерів України важливо, щоб Путін не досяг успіху в знищенні української інфраструктури і не зміг «перетворити зиму на зброю проти України».

«Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити перемогу України», – додав Паєтт.

Нагадаємо, у ніч проти суботи, 1 червня, російські війська атакували енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики. Починаючи із середини березня це була вже шоста масова атака по енергооб'єктах країни.

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