Удар ЗСУ по дивізіону РФ в Криму: з'явилися фото наслідків

Вночі 12 червня ЗСУ завдали групового ракетного удару по зенітно-ракетному дивізіону С-300 поблизу аеродрому «Бельбек», а також по двох зенітно-ракетних дивізіонах С-400 поблизу «Бельбека» та Севастополя.



У соцмережах з'явились фото наслідків атаки у Бахчисарайському районі. Неподалік села Верхньосадове знищено РЛС 92Н6, тягач з генератором БАЗ-6306 «Вощина» та вражено пускову установку 51П6.



Як пише Telegram-канал КіберБорошно, на знімку від 1 червня можна побачити цей комплекс, що стоїть ще цілий на цьому ж місці.