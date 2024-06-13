У вбивстві 9-річної українки у Німеччині підозрюють уродженців України та Молдови: українець має алібі

У вбивстві 9-річної українки у Німеччині підозрюють уродженців Молдови та України. Один із них надав алібі. Фото: BILD

Німецька поліція підозрює уродженців України та Молдови у вбивстві 9-річної Валерії з України. Про це сьогодні повідомило видання BILD.

Газета нагадує, що у середу, 12 червня, у лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії знайшли тіло 9-річної Валерії. Вона пропала 3 червня дорогою до школи.

До 2022 року дівчинка жила в Україні. Потім вона разом із мамою, сестрою та бабусею бігла до Німеччини. Батько залишився служити у ЗСУ.

Розлука призвела до розлучення батьків. Наразі поліція взяла квартири мами та бабусі під охорону.

За даними BILD, у вбивстві підозрюють двох чоловіків:

Перший — уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він мешкає у Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти. Зранку в день вбивства він писав колишній коханій і вимагав содзвонитися.

За інформацією BILD, він був у Дебельні того дня.

Другий — 55-річний біженець із України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі вона повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після цього на помсту він обіцяв «зруйнувати їй життя».

Пізніше українець зв'язався з BILD та представив алібі.

Як повідомляє видання, сьогодні Геннадій зв'язався з редакцією та спростував підозри. Він представив штампи в паспорті, чек, а також нові зуби як свідчення того, що останніми днями він був у Стамбулі, де проходив лікування у стоматолога.

Геннадій уже надав свідчення поліції ФРН. Він визнав, що раніше був у зв'язку з матір'ю дівчинки.

Вони познайомилися два роки тому у Німеччині та пробули парою п'ять місяців. Сварка не була мирною, чоловік навіть погрожував жінці. Але з самою Валерією він мав «хороші стосунки», а її загибель «ранить мені серце», заявив українець.

Андрій із Молдови постійно проживав у Празі. За даними BILD, у день вбивства він прибув до Дебельна і намагався зв'язатися з матір'ю дівчинки. Його досі не можуть знайти ані чеські, ані німецькі правоохоронці.

Нагадаємо, 12 червня німецька поліція заявила, що знайшла тіло 9-річної уродженки Дніпропетровської області Валерії, яка зникла 3 червня дорогою до школи. Її понад тиждень шукали 300 німецьких поліцейських.