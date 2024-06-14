Путін заявив, що РФ «могла вивести війська» з Херсонщини та Запоріжжя, але за однієї умови

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: ТАРС

Москва у березні 2022 року нібито не виключала збереження суверенітету України над Херсонською та Запорізькою областями, але за умови сухопутного доступу Росії до Криму. Про це стало відомо із заяви глави Кремля Володимира Путіна на нараді з керівним складом Міністерства закордонних справ РФ.

Путін заявив, що введення військ РФ на південь України – це рішення російського Генерального штабу щодо планування так званої «СВО».

«І сьогодні додам, що задум був у тому, щоб обійти частину укріплених районів, які за вісім років побудувала українська влада на Донбасі, і «звільнити» Маріуполь», – сказав він.

За словами російського диктатора, нібито «після досягнення військових цілей РФ на Донбасі він не виключав збереження суверенітету України над територіями Херсонської та Запорізької областей».

«Однак за умови, що Росія матиме міцний сухопутний зв'язок із Кримом. Мали гарантувати так званий сервітут – юридично оформлене право доступу Росії на Кримський півострів через Херсонську та Запорізьку області», – заявив Путін.

Нагадаємо, що Путін назвав умови «мирних переговорів» з Україною. Одна з них – повна окупація чотирьох областей України, зокрема Херсонської та Запорізької.