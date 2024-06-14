Територія, яку Путін вимагає від України для початку переговорів. Фото: карта Bild

14 червня глава Кремля Володимир Путін виступив у МЗС Росії й вперше висунув умови, за яких готовий припинити війну в Україні та розпочати переговори. Про це пише видання Bild.



Російський диктатор назвав це «реальною мирною пропозицією». За його словами, Україна має остаточно вивести ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Цю заяву Путін зробив напередодні саміту у Швейцарії, де припинення вогню в Україні обговорюватимуть без Росії.



Як зазначає експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, зараз російській армії далеко до захоплення територій, добровільно поступитися якими Путін вимагає від України.



«Росія не контролює великі міста Херсон та Запоріжжя – столиці тих областей, на які претендує. Пристати на умови Путіна означало б залишити територію у 26 тисяч квадратних кілометрів. Це більше, ніж площа більшості федеральних земель Німеччини або таких країн, як Північна Македонія, Словенія або Ізраїль. За нинішніх темпів наступу ЗС РФ знадобляться десятиліття, щоб захопити їх силою. Просто, щоб ні в кого не було ілюзій. Те, що Путін вимагає сьогодні для «перемир'я» – це беззаперечна капітуляція української армії», – сказав він.



Рьопке вважає, що слова Путіна є радше криком з розпачу, ніж пропозицією, яку слід сприймати серйозно.



«Він знає, що Україна не зможе з цим погодитися, оскільки немає жодних підстав припускати, що вона втратить необхідні території у боях найближчими місяцями та роками», – наголосив експерт.

Нагадаємо, що серед умов для початку «мирних переговорів» Путін також назвав відмову України від планів вступу до НАТО та скасування західних санкцій щодо РФ.