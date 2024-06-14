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Київ та НАТО відреагували на умови Путіна щодо початку «мирних переговорів»

14 червня 2024, 17:46

Київ та НАТО відреагували на умови Путіна щодо початку «мирних переговорів»

Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом пропозиції Володимира Путіна щодо припинення війни за його умов, а його дії відродженням нацизму.

«Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультимативними, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше», — заявив Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24.

Президент наголосив, що дії Кремля — це російський нацизм.

 «Він [Путін] хоче, щоб ми відмовилися від наших окупованих територій, але він також хоче і наших неокупованих територій. Він розповідає про регіони нашої країни та не збирається зупинятися. Замороженого конфлікту не буде», — додав глава української держави.

За словами Зеленського, «це те саме, що зробив Гітлер, коли казав: дайте мені частину Чехословаччини, і все закінчиться тут», але це — «історична брехня».

 Як повідомлялося раніше, Путін заявив, що для початку мирних переговорів із РФ українські війська мають вийти з території чотирьох українських областей, а Київ зобов'язаний заявити про відсутність планів вступу до НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також відреагував на цю заяву.

 «Це не Україна має виводити війська з української території. Це РФ має вивести свої війська з окупованої української території», — передає слова Столтенберга «Інтерфакс-Україна».

Генсек НАТО вважає, це не «пропозиція миру, а пропозиція ще більшої агресії, ще більшої окупації, і вона демонструє, що метою Росії є контроль над Україною».

Зміст «мирних пропозицій» Україні, озвучених Путіним напередодні інавгураційного Саміту миру, є вкрай образливим для міжнародного права, також у ньому немає жодного реального бажання Путіна припинити війну, заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

«Жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає. Суб'єкт Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який звучав уже багато разів. Його зміст є цілком конкретним, вкрай образливим для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії», — написав Подоляк у мережі Х.

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