Зеленський розповів, коли відбудеться другий саміт миру

За словами Зеленського, другий саміт світу буде незабаром. Фото: ОП

Цими вихідними проходить Глобальний саміт миру-2024 у Швейцарії, Україна вже готується до другого саміту, який має відбутися найближчим часом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



«Ми не маємо часу на довготривалу роботу. Рух до миру означає швидко діяти. Підготовка займатиме місяці, не роки. Коли план дій у світі буде готовий і кожен крок буде опрацьованим — відкриється шлях до проведення другого саміту миру, а отже, до завершення війни і справедливого та тривалого миру», — сказав він.



Зеленський наголосив, що є країни, які відзначили свій інтерес прийняти другий саміт миру у себе, тому Україна вже почала обговорювати це питання.



«Ми розпочали переговори з ними. Я впевнений, що вибір матиме справді глобальне значення. Я вдячний усім, хто допомагає», — резюмував голова.





Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру по Україні, у якому бере участь 101 держава світу, зокрема міжнародні організації.



Під час Саміту учасники обговорили три теми: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та звільнення всіх полонених та депортованих українців.



Став відомий повний текст комюніке Саміту миру — основні тези:



1) Україна та МАГАТЕ мають контролювати окуповану Росією ЗАЕС.



2) Продовольча безпека має передбачати безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів.



3) Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну всіх на всіх. Також Росія має повернути додому депортованих з України дітей та незаконно затриманих цивільних осіб.



Крім того, стало відомо, які країни підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії.