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Спільне комюніке Саміту миру: які країни не підтримали декларацію

16 червня 2024, 15:40

Спільне комюніке Саміту миру: які країни не підтримали декларацію

З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Фото: Радіо Свобода З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Фото: Радіо Свобода

Стало відомо, які країни підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії сьогодні, 16 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода.

За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру в Швейцарії спільне комюніке підписали 80 країн та 4 міжнародні організації. 

Серед тих, хто не підписав комюніке, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України, у якому бере участь 101 держава світу, включно з міжнародними організаціями.

Під час Саміту миру учасники обговорюють три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених та депортованих українців.

Став відомий повний текст комюніке Саміту миру — основні тези:

  1. Україна та МАГАТЕ мають контролювати окуповану Росією ЗАЕС.
  2. Продовольча безпека має передбачати безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів.
  3. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом обміну всіх на всіх. Також Росія має повернути додому депортованих з України дітей та незаконно затриманих цивільних осіб.

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