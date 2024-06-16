Спільне комюніке Саміту миру: які країни не підтримали декларацію

З'явився список країн, які підписали спільне комюніке за підсумками саміту миру у Швейцарії. Фото: Радіо Свобода

Стало відомо, які країни підписали спільне комюніке за підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії сьогодні, 16 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода.



За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру в Швейцарії спільне комюніке підписали 80 країн та 4 міжнародні організації.



Серед тих, хто не підписав комюніке, Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.



Раніше ми писали, що 15 червня у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України, у якому бере участь 101 держава світу, включно з міжнародними організаціями.



Під час Саміту миру учасники обговорюють три теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених та депортованих українців.



Став відомий повний текст комюніке Саміту миру — основні тези: