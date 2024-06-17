Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком

Наслідки обстрілу міста Селидове на Донеччині сьогодні вночі. Фото: МВА

Війська РФ увечері в неділю, 16 червня, скинули на Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

«16 червня о 21:20 російські війська атакували авіабомбою ФАБ-500 з керованим модулем планірування місто Селидове», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки одна людина поранена.

Пошкоджені три приватні житлові будинки, адмінбудівля та приміщення приватних підприємств.

Також сьогодні вранці міська військова адміністрація Селидового повідомила, що у зв'язку з технічними причинами проводяться ремонтні роботи на об'єктах оператора мобільного зв'язку Vodafone.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 червня внаслідок обстрілу міста Селидове на Донеччині постраждали п'ятеро місцевих жителів.