Росіяни атакували Селидове авіабомбою ФАБ-500: у місті є проблеми з мобільним зв'язком

Війська РФ увечері в неділю, 16 червня, скинули на Селидове Донецької області авіабомбу ФАБ-500. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.
«16 червня о 21:20 російські війська атакували авіабомбою ФАБ-500 з керованим модулем планірування місто Селидове», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок атаки одна людина поранена.
Пошкоджені три приватні житлові будинки, адмінбудівля та приміщення приватних підприємств.
Також сьогодні вранці міська військова адміністрація Селидового повідомила, що у зв'язку з технічними причинами проводяться ремонтні роботи на об'єктах оператора мобільного зв'язку Vodafone.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 червня внаслідок обстрілу міста Селидове на Донеччині постраждали п'ятеро місцевих жителів.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях