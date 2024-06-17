Просування Сил оборони України у Серебрянському лісництві. Фото: карта DeepState

Сили оборони відкинули російські війська у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомили аналітики DeepState.

Також українські військові не дали окупантам закріпитися поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині.

Армія РФ просунулась у місті Красногорівка Донецької області.

Нагадаємо, що українські війська просунулися на 1 км углиб й на 2 км фронтом у Серебрянському лісництві та завершили один з етапів наступальних дій на цьому напрямку.