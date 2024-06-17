Сили оборони відкинули російські війська у Серебрянському лісництві на Луганщині. Про це повідомили аналітики DeepState.
Також українські військові не дали окупантам закріпитися поблизу села Новоселівка Перша на Донеччині.
Армія РФ просунулась у місті Красногорівка Донецької області.
Нагадаємо, що українські війська просунулися на 1 км углиб й на 2 км фронтом у Серебрянському лісництві та завершили один з етапів наступальних дій на цьому напрямку.
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