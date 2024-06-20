За добу армія РФ атакувала 16 населених пунктів Донеччини: є жертви та пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти продовжують атакувати Донецьку область з різних видів озброєння, зокрема, минулої доби, росіяни обстріляли регіон за допомогою авіабомб, артилерії та РЗСО. Є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Протягом доби було зруйновано 57 цивільних об'єктів — 44 житлові будинки, амбулаторію, фельдшерський пункт, СТО, навчальний заклад, заклад культури, автотранспорт, комунікації.



«Ворог атакував 16 населених пунктів Донеччини — двоє мешканців загинули, четверо отримали поранення», — йдеться у повідомленні.





Ситуація у регіоні така:



Розкішне окупанти накрили з РСЗВ «Торнадо С» — одна людина загинула, пошкоджено 12 приватних будинків.





У Торецьку внаслідок артобстрілу загинула людина, пошкоджено приватний та багатоквартирний будинки.





П'ять ударів витримало Північне, загарбники скинули на населений пункт дві авіабомби «КАБ-250» та вдарили з артилерії. Поранено мирного мешканця, пошкоджено 2 багатоквартирних та 5 приватних будинків.



По Залізному війська РФ завдали авіаудар бомбою «КАБ-250» — є поранений, пошкоджені 16 приватних будинків та об'єкт інфраструктури.



У місті Часів Яр один цивільний постраждав, також відомо про ще одного пораненого в Нью-Йорку.



Крім того, сьогодні під ранок росіяни вдарили по Миколаївці, попередньо без потерпілих.



Також раніше ми писали, що росіяни вбили двох жителів Донеччини: у Торецьку та Розкішному.