За сутки армия РФ атаковала 16 населенных пунктов Донетчины: есть жертвы и повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты продолжают атаковать Донецкую область с различных видов вооружения, в частности, за минувшие сутки, россияне обстреляли регион с помощью авиабомб, артиллерии и РЗСО. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В течение суток были разрушены 57 гражданских объектов — 44 жилых дома, амбулатория, фельдшерский пункт, СТО, учебное заведение, учреждение культуры, автотранспорт, коммуникации.



«Враг атаковал 16 населенных пунктов Донетчины — двое жителей погибли, четверо получили ранения», — говорится в сообщении.





Ситуация в регионе следующая:



Роскошное оккупанты накрыли из РСЗО «Торнадо С» — один человек погиб, повреждены 12 частных домов.





В Торецке в результате артобстрела погиб человек, повреждены частный и многоквартирный дома.





Пять ударов выдержало Пивничное, захватчики скинули на населенный пункт две авиабомбы «КАБ-250» и ударили из артиллерии. Ранен мирный житель, повреждены 2 многоквартирных и 5 частных домов.



По Зализному войска РФ нанесли авиаудар бомбой «КАБ-250» — есть раненый, разрушениям подверглись 16 частных домов и объект инфраструктуры.



В городе Часов Яр один гражданский пострадал, также известно о еще одном раненом в Нью-Йорке.



Кроме того, сегодня под утро россияне ударили по Николаевке, предварительно — без пострадавших.



Также ранее мы писали, что россияне убили двух жителей Донетчины: в Торецке и Роскошном.