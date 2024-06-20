З російської окупації Україна повернула 10 дітей

Україна повернула із окупованих територій ще 10 дітей. Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що десятеро українських дітей, які проживали на тимчасово окупованих територіях, повернулись додому. Про це він написав на своїй телеграм-сторінці.



Як зазначається, діти зі своїми рідними проживали у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях.





Лубінець повідомив, що так звана влада запроваджувала свої правила для українців в окупації. Зокрема, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Також росіяни здійснювали безпідставні обшуки у будинках. За словами мами одного з хлопчиків, російські солдати проживали у пошкодженому російським снарядом будинку.

«Нова влада» змушувала дітей відвідувати російську школу і щопонеділка співати гімн країни, яка принесла розруху, страх і безладдя. На щастя, декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що в такому разі дітей відбиратимуть», — зазначив Лубінець.



Ті, хто повернувся, відвідали Центр захисту прав дитини. З юними українцями поспілкувалася компетентна мультифункціональна команда, яка зафіксувала злочини, свідками або жертвами яких вони були.



Контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 – в межах України, 044 299 74 08 – для дзвінків з-за кордону, електронна адреса – [email protected].

Раніше ми писали, що правоохоронні органи евакуювали останню дитину з прифронтового села Прогрес Покровського району Донецької області. Це 14-річний Рамір.