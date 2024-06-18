Из прифронтового села на Донетчине эвакуировали последнего ребенка

Из села Прогресс вывезли последнего ребенка. Фото: скрин с видео

Стало известно, что правоохранительные органы эвакуировали последнего ребенка из прифронтового села Прогресс Покровского района Донецкой области. Им стал 14-летний Рамир. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



По словам мамы парня, когда российские войска сбросили авиационную бомбу на соседний дом, сразу было принято решение выехать из опасного населенного пункта.



«Во время эвакуации семьи, россияне открыли по селу огонь из артиллерии. Переждав обстрел, полицейские безопасно доставили маму с сыном в шелтер в Покровск», — говорится в сообщении.



Отмечается, что населенный пункт находится под ежедневными обстрелами российских оккупантов. До начала полномасштабной войны в Прогрессе проживали 17 детей.



Ранее мы писали, что из двух прифронтовых сел, Воздвиженка и Волчье, которые находятся на Авдеевском направлении Донецкой области, полицейский экипаж «Белые ангелы» вывез шесть жителей.