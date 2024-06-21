У Росії розбився вертоліт: четверо людей загинули

Четверо людей загинули внаслідок аварії гелікоптера в Амурській області РФ. Про це повідомив російський телеграм-канал ASTRA з посиланням на Слідчий комітет Росії.
Зазначається, що вертоліт Robinson R-66 з пілотом і трьома пасажирами на борту прямував з території лісопереробного комбінату до пункту призначення поблизу річки Джелтула в Тиндинському районі регіону.
«Пошуки гелікоптера в тайзі тривали близько доби», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 червня пролунали вибухи на мисі Чауда в окупованому Криму — відбулася детонація боєкомплекту російських військових.
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