Понад 1200 військових та 10 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ в Україні

Втрати армії РФ за минулу добу в Україні становили 1270 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема 10 танків та 61 артсистему. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.06.24 орієнтовно склали:
Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила близько 534 360 військових.
Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Україні ракетами типу «Калібр». Дві з них збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.
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