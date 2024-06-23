Понад 1200 військових та 10 танків: у Генштабі повідомили про втрати армії РФ в Україні

Втрати армії РФ за минулу добу в Україні становили 1270 російських окупантів пораненими та вбитими. Крім того, Сили оборони ліквідували величезну кількість військової техніки, зокрема 10 танків та 61 артсистему. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.06.24 орієнтовно склали:

особового складу – 534 360 (+1270) осіб ліквідовано;

танків – 8 019 (+10) од.;

бойових броньованих машин – 15 398 (+15) од.;

артилерійських систем – 14 195 (+61) од.;

РСЗВ - 1108 (+2) од.;

засобів ППО – 863 (+2) од.;

літаків – 359 од.;

вертольотів – 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50) од.;

крилатих ракет – 2 321 (+13) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44) од.;

спеціальної техніки – 2 377 (+8) од.

Усього з початку повномасштабної війни РФ втратила близько 534 360 військових.



Раніше ми писали, що окупанти вдарили по Україні ракетами типу «Калібр». Дві з них збиті силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ.