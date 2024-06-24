Російські війська за добу поранили 12 жителів у Донецькій області

За 23 червня росіяни поранили 12 жителів у Донецькій області: шість у Селидовому, троє у Кураховому, по одному у Торецьку, Північному та Залізному. Про це голова Донецької ОВА Вадим Філашкін написав у себе в Telegram.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже склала 2 015 убитими та 5 081 пораненими.

Результат обстрілу росіянами Донеччини. Фото: Філашкін

Нагадаємо, за добу три райони Донеччини потрапили під обстріл окупантів РФ.