ЗСУ відбили окупантів від Тернів та Ямполівки Донецької області

Стало відомо, де ЗСУ відбили позиції. Фото: Азов

Російські війська були відбиті поблизу Тернів та Ямполівки Донецької області та закріпилися на звільнених позиціях. Як наслідок — втрачено військову техніку та особовий склад росіян. Про це повідомили у пресслужбі Азова.



Як зазначається, з початку 2024 року російські окупанти атакували позиції Сил оборони поблизу Тернів. Ситуація на цьому напрямі була загрозливою: ЗС РФ не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище.



«В результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов», 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та суміжними підрозділами, Сили оборони відкинули ворога від Тернів та Ямполівки та закріпилися на звільнених позиціях. Частини окупантів понесли важкі втрати. Техніка знищувалась десятками, особовий склад — сотнями», — йдеться у повідомленні.



У відомстві показали ліквідацію окупантів на підступах до нещодавно відбитих Силами оборони позицій.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці продовжують на передовій ліквідувати не лише військову техніку російських окупантів, а й протиповітряну оборону. Відомо, що нещодавно військові знищили вісім зенітних комплексів.