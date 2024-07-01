Тверську область РФ атакували дрони, на території військової частини спалахнула пожежа

У тверській області Росії виникла пожежа внаслідок атаки. Фото: ASTRA

Сьогодні стало відомо, що вранці 29 червня військова частина міста Торопець Тверської області РФ потрапила під атаку двох безпіотників, внаслідок чого на об'єкті спалахнула пожежа. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



«2 БПЛА атакували військову частину у Тверській області. Виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.



Втім, ні влада регіону, ні оборонне відомство не стали коментувати інцидент.



З'ясувалося, що в/ч 54169 у місті Торопець була атакована 2 безпілотниками рано-вранці 29 червня. Обидва безпілотники вибухнули на території військової частини виникла пожежа. Про постраждалих невідомо.



Раніше ми писали, що 30 червня у російській Білгородській області внаслідок скидання вибухового пристрою з безпілотника на автомобіль постраждала місцева жителька. Також відомо, що одна машина повністю згоріла.